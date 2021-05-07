حصيلة جديدة من مخالفات التهريب و الاتجار بالدقيق التمويني و التلاعب بوزن ربطة الخبز في اللاذقية

تتلاحق في محافظة اللاذقية حلقات الكشف عن مخالفات تطال الدقيق التمويني و الخبز و تنظيم الضبوط بحق المخابز جراء الكشف عن تهريب للدقيق و تلاعب بالوزن و التي أخذت تثير التساؤلات حول تكرار هذه المخالفات التي كانت حصيلتها اليوم مخبزين ومعتمد بريف جبلة بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز المباعة للمواطنين.

وفي التفاصيل فإنه تمّ تنظيم ثلاثه ضبوط تموينية بحق مخبزين بمخالفة نقص وزن الربطة المباعة للمواطنين في دوير بعبدة ومعتمد خبز في قرية سربيون.

وشملت الضبوط نقص وزن في ربطات الخبز المباعه للمواطنين بمقدار نقص ٣٥٠غ للربطه وضبط نقص بمقدار ٤٠٠غ للربطه إضافة إلى ضبط نقص وزن ربطة الخبز في سياره توزيع الخبز في قرية سربيون بمقدار ٣٠٠غ.

كما ضبطت مديرية التجارة و حماية المستهلك في محافظة اللاذقية مستودعاً في قرية عين العروس بريف القرداحة يحوي ٢٢١ كيس دقيق زنتها (١١٠٥٠) كيلو غرام دقيق تمويني مابين طحين منخّل ونخالة سكرية ودقيق تمويني معبا بأكياس عبر الشرق ومطحنة حمص الكبرى.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه بالتنسيق مع فرع الامن الجنائي تم ضبط منخل وميزان و أدوات درز ضمن المستودع إضافة الى سيارة كانت محمّلة ومجهّزة للاتجار بالمادة.

ولفت إلى أنّه تمّت مصادرة جميع الكميات وتسليمها لفرع المؤسسة السورية للحبوب في اللاذقية و إحالة المخالفين موجوداً إلى فرع الأمن الجنائي باللاذقية لاستكمال التحقيقات ومعرفة مصدر الدقيق ووجهته و تشميع المستودع بالشمع الأحمر أصولا.