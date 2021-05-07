زراعة حمص تبدأ بمكافحة التبغ الأزرق السام

حمص صديق محمد

بدأت مديرية زراعة حمص دائرة الوقاية أعمال التحري عن نبات التبغ الأزرق السام في مواقع الأوراس ومكب الردميات على طريق الستين.

حيث لوحظ بحسب المهندس محمد نزيه الرفاعي مدير الزراعة وجود هذا النبات وبمختلف مراحل النمو (بادرات ونباتات مزهرة ), مبيناً انه تم تقسيم الموقع إلى قطاعات لسهولة التحري والتدخل بالمكافحة حيث بدأت الداىرة برش النباتات الموجودة مباشرة بميد الأعشاب (كلايفوسيد ) .

وأضاف الرفاعي: “هذه الإجراءات لمنع وصول النبات السام والخطر إلى الحقول المجاورة حيث يحتل مكان النباتات الأصلية وأيضا تكمن خطورة نبات التبغ الأزرق او التبغ الكاذب كونه سام للإنسان والحيوان نظرا لإحتوائه على مادة الأنابسين السامة” ،لافتاً إلى أن العمل مستمر في التحري والتقصي عن النبات في كامل أرجاء المحافظة بالريف والمدينة ولابد من تضافر الجهود الفردية والجماعية والرسمية والتعاون للقضاء والتخلص من هذا النبات الخطر والسام ونأمل من الأخوة المواطنين إعلام مديرية الزراعة والوحدات الإرشادية عن أماكن تواجد النبات لاتخاذ الإجراءات الفورية من قبل دائرة الوقاية بمديرية الزراعة .