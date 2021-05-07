البعث ميديا || السويداء _ رفعت الديك:

دشن الرفيق أمين فرع الحزب فوزات شقير يرافقه أعضاء قيادة الفرع وقائد الشرطة بالمحافظة عدد من اضرحة الشهداء كما زاروا

النصب التذكاري لشهداء بلدة المزرعة ووضعوا أكاليل الزهور وقرؤوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة .

وقام الرفيق امين الفرع وصحبه بتدشين اضرحة الشهداء في قرى وبلدات المزرعةو كفر اللحف و بوسان و المشنف والكسيب ومفعلة كما تم تدشين صرح مدافن شهداء بلدة القريا الذين ضحوا بدمائهم في سبيل عزة وكرامة الوطن.

الرفيق شقير أشار لعظمة هذه المناسبة التي نقف لها بإجلال وإكبار لأرواح كل من ضحوا وقدموا الغالي والنفيس في سبيل تطهير بلدنا من رجس الإر.هاب .

وبيّن أن الوطن غالي لا يدافع عنه إلا أبنائه الأبرار وأن الشهداء هم النخبة من هؤلاء الأبناء الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع آيات التضحية والفداء في سبيل سورية التي تسكن بقلب كل شريف ، مؤكداً بأن النصر على العدوان قريب بهمة أبطال الجيش العربي السوري وحكمة قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد .

بدورهم ذوو الشهداء عبروا عن استعدادهم تقديم المزيد من التضحيات في سبيل عزة الوطن وكرامته مؤكدين أنهم أكثر عزيمة وإرادة وتصميماً على تطهير كامل ترابها من الإرهاب مهما بلغت التضحيات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

شارك بالزيارة رئيس مجلس المحافظة وعدداً من المسؤولين في الحزب والدولة وأعضاء مجلس الشعب .