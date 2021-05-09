ارتفاع في درجات الحرارة

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وتكون الرياح غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب الأرصاد، يطرأ غداً انخفاض ملموس على درجات الحرارة وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات ويكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الجنوبية الشرقية.