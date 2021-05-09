الكيان الصهيوني يهدد فنان فلسطين

قال الفنان الفلسطيني، علي نسمان، إنه اتخذ من الكوميديا والفيديوهات والأغاني الساخرة سلاحا من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني رغم المشاكل التي تحدث له بسبب هذا المحتوى.

نسمان أكد، خلال لقائه مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين، أنه تعرض للاعتقال والاختطاف أكثر من مرة بسبب المحتوى والأغاني الساخرة التي يقدمها.

وأضاف أن إسرائيل قرصنت حساباته على السوشال ميديا عندما أنتج عددا من الأغاني العبرية المساندة للفن المقاوم.

وأشار إلى أنه تلقى تهديدا مباشرا من إسرائيل، بأن يكون “هدفا من أهداف جيش الدفاع” بعدما أنتج عملا فنيا عن إطلاق البالونات الحارقة.

الفنان الفلسطيني أوضح أنه يفقد دائما الكثير من الأعمال مؤكدا أن “شركات الإنتاج الفني ترفض التعاقد معي وصفوني بتاع مشاكل وبينحبس كتير”