سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة جوية بخميس مشيط

رداً على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن،استهدف الجيش اليمني اليوم قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف كي 2 مؤكداً أن العملية “حققت هدفها بنجاح”.

وأوضح العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار “الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا”.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ الأحد الماضي عملية هجومية على القاعدة الجوية ذاتها بطائرة مسيرة نوع قاصف كي 2 وحقق إصابة دقيقة فيها.