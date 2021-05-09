طيران الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة

يواصل الكيان الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث جددت طائرات الاحتلال فجر اليوم عدوانها على وسط قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طائرة حربية إسرائيلية من طراز اف 16 استهدفت بصاروخين منطقة دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى أضرار في ممتلكات الفلسطينيين.

كما أصيب عشرة فلسطينيين فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة وفا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين أثناء خروجهم من الأقصى بالرصاص وقنابل الصوت والغاز السام ما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص في الرأس والأقدام واليدين.

وأدى نحو مئة ألف مصل شعائر إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم كل محاولات الاحتلال منعهم من ذلك.