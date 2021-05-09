في ذكرى النصر على النازية.. بوتين: سنواصل الدفاع عن القانون الدولي ومصالحنا الوطنية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل الدفاع عن القانون الدولي ومصالحها الوطنية وشعبها منوها بالأهمية البالغة التي يحظى بها عيد النصر على النازية في روسيا.

بوتين ألقى كلمة أثناء الاحتفال في الساحة الحمراء بموسكو بالذكرى الـ 76 للنصر على النازية العظمى، ندد خلالها بعودة العالم إلى الأيديولوجيات العنصرية، وقال إن روسيا ستواصل الدفاع بلا كلل عن القانون الدولي وفي الوقت نفسه ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية وتضمن سلامة شعبها.

الرئيس الروسي دعا إلى وجوب استخلاص العبر من دروس التاريخ، ومن ذكرى الحرب الوطنية العظمى في البلاد مشدداً على أن هذا العيد سيبقى مقدساً لروسيا.

وبدأت في موسكو والعديد من المدن الروسية الاستعراضات العسكرية احتفالاً بالذكرى الـ 76 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

حيث أفادت وسائل إعلامية بأن أكثر من 12 ألف جندي شاركوا في مسيرة مهيبة وعبروا الساحة الحمراء، التي تشهد عبور أكثر من 190 وحدة من المعدات العسكرية، ومن المتوقع أن تحلق 76 مروحية وطائرة فوق العاصمة، ويقود هذا العرض العسكري القائد العام للقوات البرية الروسية، الجنرال أوليغ ساليوكوف، قبل أن يسلم زمام القيادة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

كما احتفل آلاف الأشخاص في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا بهذه المناسبة، وحضر العرض فيها أكثر من 1200 جندي من أسطول المحيط الهادئ وكتيبة ضباط مقر أسطول المحيط الهادئ وتشكيلات أسطول بريمورسكي من مختلف القوات والطيران البحري وقوات الأسطول الساحلي.

وتضمن الاحتفال عرض 61 قطعة من المعدات العسكرية الروسية بما في ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز (إس 400) و(أوسا) وأنظمة القذائف الساحلية من (باستيون) وأنظمة الصواريخ والمدافع (بانتسير إس 1) المضادة للطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة بي تي بي (82 ايه) ومدافع هاوتزر وعربات مدرعة تيغر ومركبات دعم تقني.