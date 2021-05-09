قتلى بتفجير إرهابي في أفغانستان

لقي حوالي 58 شخصا مصرعهم جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرسة في العاصمة الأفغانية إضافة إلى عشرات المصابين.

مسؤولون أفغان صرحوا بأن سيارة مفخخة انفجرت، مساء أمس، أمام مدرسة في حي داشت بارجي وتسببت بمقتل 58 شخصاً على الأقل، وإصابة نحو 150 آخرين.

وأشاروا إلى أن جميع الضحايا، باستثناء سبعة أو ثمانية أشخاص، من الطالبات اللواتي كن عائدات إلى منازلهن عقب انتهاء الدراسة.

من جهته، اتهم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، حركة طالبان بتنفيذ الهجوم، لكن متحدثاً باسم الحركة نفى ذلك.