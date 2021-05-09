محروقات السويداء تبحث تحقيق العدالة بين “العامة والخاصة”

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك:

عالجت لجنة المحروقات الفرعية اشكالية تأخر وصول الرسائل لسيارات المعمومي مقارنة مع الخاصة.

وأكد محافظ السويداء المهندس همام دبيات خلال اللجنة على اهمية تحقيق العدالة في وصول الرسائل وتقرر تكليف فرع المحروقات بتحديد النسب التي تتوافق مع كل محطة على حدا وفق الاقبال عليها.

وأشار المحافظ إلى بحث إمكانية توزيع الطلبات بشكل واسع بتقسيم الطلب بين محطتين وفق الاحتياج ونسبة التوزيع

كما تقرر تشكيل لجنة لتسهيل تسجيل الدراجات النارية غير المسجلة لتأمين حصولها على البنزين برئاسة معاون قائد الشرطة وممثل مديرية النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحروقات ومن قسم المرور ومجلس المدينة، تقوم بفتح سجلات مؤقتة لهذه الدراجات ومنح اصحابها إشعاراً بالحصول على بلاك ألمنيوم وبطاقة ورقية تسمح بالحصول على بطاقة الكترونية للتزود بالبنزين، كما يطبق على بعض الآليات الزراعية كالمولدات والحلابات والمتعلقة بالانتاج وتصنيع الانتاج الزراعي والرافعات نفس البنود المطلوبة عدا رقم الهيكل.

حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي المختص ومعاون قائد الشرطة ومديرو التجارة الداخلية والنقل وفرع المرور ورئيس مجلس المدينة ومعاون مدير المحروقات.