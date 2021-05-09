مساحة القطن المزروعة في الحسكة تتجاوز 4600 هكتار

بلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن في الحسكة، حتى تاريخه، 4679 هكتاراً في مختلف المناطق الزراعية التي يتوفر فيها مصدر مياه دائم.

المهندس رجب سلامة، مدير الزراعة، أوضح بأن المساحات المزروعة بالقطن للموسم الحالي تجاوزت المساحة المزروعة الموسم الماضي، والتي كانت تقارب 3800 هكتار، في ظل إقبال الفلاحين على زراعة هذا المحصول والتوسع فيه، مشيراً إلى أن استمرار عمليات الزراعة خلال الأيام العشرة القادمة سيرفع من المساحات المزروعة.

وبين أن محصول القطن، إضافة إلى الخضار، يعد من المحاصيل الرئيسة التي تزرع في فصل الصيف بالحسكة، وتشهد إقبالاً متزايداً من قبل الفلاحين وتتركز زراعتها في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي ولا سيما الأولى والثانية والثالثة التي تتوافر فيها موارد مياه ثابتة كالمسطحات المائية والآبار.

يشار إلى أن المساحة المخطط زراعتها بالقطن في الحسكة للموسم الحالي تبلغ 16 ألفاً و779 هكتاراً.