تكريم ذوي ذوي الشهداء والجرحى بريف دمشق

البعث ميديا || ريف دمشق- علي حسون:

بمناسبة عيد الشهداء أقيم في قصر المؤتمرات احتفالية تكريم ذوي الشهداء والجرحى، نظمته محافظة ريف دمشق، ومديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بوزارة الدفاع

وأكد محافظ_ريف_دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران حرص الجهات المعنية على متابعة العمل الدؤوب لرعاية ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، لافتاً إلى أن تخصيص هذا اليوم يأتي تكريماً لما قدموه أبناؤهم الأبطال من تضحيات فداء للوطن.

مدير_مديريةشؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء “نبال مدحت بدر” رحبت بذوي الشهداء والجرحى، وثمَّنت عالياً تضحيات أبنائهم في سبيل الوطن، مبينة أن هذا اليوم وكل يوم في سورية هو عيد الشهداء وعيد النصر، الذي حالف سورية قيادة وشعباً في كل أنواع الحروب التي دُبرت، وستبقى سورية منتصرة.

شارك بالاحتفالية وزيرا التربية الدكتور دارم طباع والزراعة المهندس حسان قطنا