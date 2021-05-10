إستعداداً للإستحقاق الرئاسي…مأدبة إفطار لأبناء الشهداء والأيتام لطلائع البعث بإدلب

إدلب: يحيى بزي

تكريماً لأبناء الشهداء الأبرار والأيتام من أبناء محافظة إدلب وفي سياق الإستعداد الإستحقاق الرئاسي، نظم فرع طلائع البعث بإدلب مأدبة إفطار لأبناء الشهداء والأيتام وذلك برعاية وحضور أمين فرع إدلب للحزب الرفيق أسامة قدور فضل وحضور محافظ إدلب الرفيق محمد محمد نتوف

الرفيق فضل أكد على قيمة الشهادة والشهداء وأن أبناء الشهداء أمانة في أعناقنا جمعياً، مشيراً أن كل ما يبذل في سبيل ذويهم لا يساوي قيمة ما ضحوا به الشهداء، منوهاً أننا على أبواب الاستحاق الرئاسي الذي يعتبر خنجراً في خاصرة المؤمراة التي حيكت على وطننا الحبيب سورية، مبيناً أن أبناء محافظة إدلب كما باقي السوريين سيتوافدون إلى صناديق الإقتراع بكثافة لينتخبوا من رعى ذوي الشهداء والجرحى وأعطاهم الأولوية في كل المفاصل، خاتماً حديثه أن أبناء محافظة إدلب مستمرين مع القيادة السورية حتى تحرير آخر شبر من محافظة إدلب

بدوره أمين فرع الطلائع بإدلب خلدون غريب أكد أن أبناء الشهداء والأيتام في عيوننا، مبيناً أن مأدبة الإفطار جاءت بمبادرة من الفعاليات الأهلية والمجتمعية وفاءً لدماء الشهداء، مضيفاً أننا على أبواب الإستحقاق الرئاسي الذي يعبر عن تطلعات المستقبل بإنتخاب من يمثل رغبة الجماهير السورية وقاد سورية إلى بر الأمان بحكمة وإقتدار

وعبر أبناء الشهداء والأيتام عن سعادتهم بدعوتهم ورعايتهم وتخلل المأدبة مسابقة ترفيهية وعلمية عبرت عن حب الوطن والتمسك بثوابته الوطنية

وفي سياق منفصل أقام فرع الطلائع بإدلب مسابقة الرواد الفرعية على مستوى الفرع في الجوانب الثقافية والفنية والرياضية وجوانب أخرى وذلك بحضور عضو قيادة فرع إدلب للحزب الرفيقة فوزية مناع رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي، وحضر مأدبة الإفطار عدداً من أعضاء قيادة فرع الحزب ونائب المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعدد من أمناء الشعب الحزبية ومدراء الدوائر الرسمية وحشد من أبناء الشهداء والأيتام.