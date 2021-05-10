إصابة مئات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

يواصل الكيان الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة المئات خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى صباح اليوم بينها عشرات الإصابات الخطيرة بالرأس والعين.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى وأغلقت جميع البوابات المؤدية إليه ونشرت القناصة في أماكن متفرقة منه وسط إطلاق وابل من الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت على الفلسطينيين المرابطين فيه ما أدى لإصابة العشرات منهم بجروح وحالات اختناق واعتقال آخرين بينهم مصابون.

كما منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المسجد لإسعاف المصابين.

وأصيب مئات الفلسطينيين واعتقل اخرون خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الأقصى وحى الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحتلة.

كما جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانها على قطاع غزة المحاصر .

وذكرت وكالة وفا أن مدفعية الاحتلال المتمركزة على أطراف قطاع غزة استهدفت بقذيفتين شرق مدينة رفح وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع مما أدى إلى إلحاق الأضرار بممتلكات الفلسطينيين وإشتعال النيران في المكان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.