الجو بين الصحو والغائم والحرارة إلى انخفاض

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الجنوبية الشرقية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً انخفاضها في أغلب المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.