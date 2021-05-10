القنيطرة.. إخماد حريقين في أراض رعوية وحراجية

أخمد عناصر فوج الإطفاء ودائرة الحراج في مديرية الزراعة بالقنيطرة حريقين نشبا في أراض رعوية وموقع للأشجار الحراجية.

قائد فوج إطفاء القنيطرة، العقيد فراس سمارة، أوضح بأن عناصر وآليات الفوج بجاهزية تامة للتدخل السريع لإخماد أي حريق، وخاصة في هذه الفترة من العام، داعياً الأهالي والمزارعين إلى عدم إشعال مخلفات المحاصيل الزراعية والأشجار اليابسة بالقرب من الأراضي الزراعية والاتصال الفوري على الأرقام المجانية للإبلاغ عن أي حريق قبل انتشاره وتوسعه مبيناً أنه تم إخماد تسعة حرائق خلال الشهر الجاري.

بدوره أشار مدير زراعة القنيطرة، المهندس أحمد ذيب، إلى أنه تمت السيطرة على الحريقين حيث وقع الأول ضمن أراض رعوية بمساحة 10 دونمات والثاني بمساحة 40 دونماً في موقع حراج كوم محيرس واقتصرت الأضرار على الأعشاب والنباتات الرعوية.