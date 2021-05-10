الكرامة يعلن رحيل مدربه أحمد عزام

فشلت مفاوضات الكرامة السوري مع المدرب أحمد عزام، للإبقاء عليه مديرا فنيا للفريق، واتفق الطرفان على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

ونشر النادي بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” قال فيها: بعد نهاية الموسم الكروي ، وفي جلسة ودية بين الطرفين . تقرر فسخ العقد الموقّع مع الكابتن أحمد عزام بالتراضي .

وختم النادي بيانه بالقول: “مجلس إدارة نادي الكرامة يتقدم بجزيل الشكر للكابتن أحمد عزام وكادره المساعد على مجهوداتهم في الفترة السابقة ويتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة”.

وكشفت مصادر إعلامية سابقاً أن عزام قدم اعتذاره لمجلس الإدارة عن عدم الاستمرار في منصبه، وذلك قبل أسبوعين من نهاية الدوري المحلي، الذي اُختتم أمس الأحد.

وكشف المصادر ان مجلس الإدارة كثف اتصالاته مع عزام، خلال الساعات الماضية، ليتراجع عن اعتذاره، إلا أن المدرب صمم على قراراه مفضلا العودة السريعة لدمشق، من أجل دراسة عدة عروض محلية.

وكان المدير الفني قد حقق نتائج مرضية مع الكرامة، في الموسم الحالي، حيث وصل معه لنصف نهائي مسابقة الكأس، فيما احتل المركز الثالث بين فرق الدوري.

ومن المتوقع أن يحسم عزام وجهته المقبلة، بعد عطلة عيد الفطر.