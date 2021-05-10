بالذكرى الـ76 للنصر على النازية.. احتفال مركزي في قاعدة حميميم

بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للحرب الوطنية الروسية العظمى والانتصار على النازية أقيم احتفال مركزي في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم.

العماد علي عبد الله أيوب، نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ألقى كلمة خلال الاحتفال نقل فيها تهاني السيد الرئيس، الفريق بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، للضباط والجنود الروس في القاعدة بهذه المناسبة، التي تجسد معاني العزة والكبرياء، مؤكداً أن الشعب السوري يثمن عالياً الدعم الصادق الذي تقدمه القوات المسلحة الروسية في مواجهة الإرهاب ومواقف روسيا الاتحادية المبدئية والثابتة تجاه سورية.

ولفت العماد أيوب إلى العلاقات المتينة التي تجمع الجيشين الصديقين والحرص من الجانبين على المشاركة في الاحتفالات الوطنية لكلا البلدين فكما احتفل الأصدقاء الروس بالأمس بعيد الجلاء فإننا نشاركهم اليوم الاحتفال بعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وشدد على أن سورية قوية صامدة وأن صمود الجيش العربي السوري وتضحياته ودعم أصدقائه سيثمر نصراً كاملاً على الإرهاب الدولي وأدواته وداعميه.

كما ألقى العماد ألكسندر شايغو، قائد القوات الروسية العاملة في سورية، كلمة عبر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات الأجيال السابقة التي انتصرت على النازية لافتاً إلى أن هذا النصر يتواصل اليوم جيلاً بعد جيل.

وأشار إلى أن الضباط والجنود الروس يقفون جنباً إلى جنب مع رفاقهم في الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب الدولي وصولاً إلى إحلال الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.

وتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات سورية وروسية، كما تخلله عرض للعتاد والسلاح وعروض حربية جوية شاركت فيها أنواع متعددة من الطائرات السورية والروسية وفي الختام تبادل الجانبان الهدايا والأوسمة التذكارية.

هذا وحضر الاحتفال عدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ومحافظاً طرطوس واللاذقية وفعاليات شعبية ورسمية من الجانبين السوري والروسي.