جبان: قاتلنا جميعا كفريق وعائلة واحدة

أعرب طارق جبان، مدرب الطليعة السوري، عن حزنه العميق من عدم تحقيق نتائج أفضل في المسابقات المحلية.

وقال جبان عبر صفحته الشخصية على “فيسيوك”: “سبعة أشهر مضت لا يمكن نسيانها بهذه المدينة الجميلة الطيبة بأهلها الذين غمروني بمحبة وحنان لا يمكن وصفه، سبعة أشهر فيها من الفرحة والسعادة والحزن والقهر والمعاناة لن تنسيني من حملني على الاكتاف ولن تنسيني من قهرني وقهر فريقي”.

وتابع: “جمهور الطليعة الوفي كنتم المساند الاول مع الرجل النبيل والانسان الطيب فخر مدينة حماه الدكتور عبد المعين المصري، لم ولن أخرج خاسرا من مدينتكم لأني كسبت محبة كبيرة في قلوبكم كما أحببتكم من قلبي”

وأضاف: “قاتلنا جميعا كفريق وعائلة واحدة لأجلكم ولتحقيق أفضل النتائج لآخر مباراة، تمنينا الوصول لأفضل المراكز لكن الأخطاء البشرية من حكام المباريات وعدم التوفيق ببعض المباريات منعنا من ذلك”.

وأكمل: “أشكر جميع اللاعبين والكادر الفني والإداري والطبي والإعلامي على تعبهم معنا وصبرهم الكبير على الظروف وأعتذر من كل شخص على أية إساءة إن ظهرت مني وأعتذر من حكام المباريات إن أبديت عصبية متكررة بالمباريات بسبب الضغوط الداخلية التي قهرتنا جميعا بالإضافة لشعوري الكبير بالظلم المقصود أو غير المقصود من حكام المباريات وإحساسي الكبير بأني محارب شخصيا وأتمنى أن أكون مخطئ بهذا الشعور”.