مانشستر يونايتد يجدد عقد كافاني

أعلن مانشستر يونايتد، رسميًا، اليوم الإثنين، تمديد عقد مهاجمه الأوروجواياني إدينسون كافاني، لعام آخر.

كان من المفترض أن ينتهي عقد كافاني مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، إلا أن الشياطين الحمر، قرروا تفعيل الشرط الموجود في العقد بالتمديد لموسم آخر، بعد تألق مهاجم باريس سان جيرمان السابق، وتسجيله 15 هدفًا في موسمه الأول.

وقال كافاني، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: “خلال هذا الموسم، أصبحت أحب هذا النادي كثيرًا. أشعر بتجانس مع زملائي والعاملين بالنادي، حيث يمنحوني الحافز كل يوم، ومعًا نستطيع تحقيق أمور رائعة”.

وأضاف: “منذ وصولي إلى هنا، وأنا أشعر بثقة المدير الفني أولي جونار سولسكاير، وكلاعب، هذا يمنحني الفرصة للعب أفضل كرة قدم ممكنة”.

وختم: “شعور المشجعين ورغبتهم في بقائي كان له تأثيرًا كبيرًا، سأمنح كل ما في وسعي لأسعدهم، ولا يمكنني الانتظار للعب أمام جمهور أولد ترافورد”.