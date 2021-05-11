إخماد حريقين بمحيط ساحة السبع بحرات ومنطقة ابن عساكر في دمشق

ذكرت وكالة سانا أن عناصر من فوج إطفاء أخمدوا حريقين في مدينة دمشق.

قائد فوج إطفاء دمشق، العميد داؤد عميري، أفاد بأن الحريق الأول نشب في منشرة الأخشاب نتيجة وجود مواد سريعة الاشتعال، لافتا إلى أن عناصر الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق وحصره ضمن المنشرة وإخماده.

ووفقا لمصدر في قيادة شرطة دمشق فان سبب حريق منشرة الأخشاب ماس كهربائي.

بالمقابل، تم إخماد حريق ثان نشب ضمن محرك حافلة نقل داخلي بمنطقة ابن عساكر، حيث بين قائد إطفاء دمشق أنه لم ينجم عن الحريقين أي إصابات.