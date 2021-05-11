الرئيس الروسي يقدم مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن انسحاب موسكو من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن بدء الإجراءات للانسحاب من المعاهدة في الـ 15 من كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أنه وبعد انسحاب الولايات المتحدة منها اختل وبشكل كبير ميزان مصالح الدول المشاركة الذي تحقق عند إبرام المعاهدة.

وكان بوتين عين نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، كممثل رسمي له عند دراسة مجلس الجمعية الفيدرالية مشروع الانسحاب من المعاهدة.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة الأجواء المفتوحة ساهمت في بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة ما سمح لـ 34 دولة بجمع المعلومات بشكل علني حول القوات والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.