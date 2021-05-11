اللاذقية تستكمل تحضيراتها للانتخابات الرئاسية

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

التقى محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات الرئاسية في اللاذقية القاضي صالح وهبة و أعضاء اللجنة وذلك مع اقتراب الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ السالم أن المحافظة تضع كامل إمكانياتها لانجاز الاستحقاق الدستوري وفق المتطلبات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات..وتتابع إنجاز المراكز الانتخابية وتوزعها بمناطق المحافظة وتقديم التسهيلات لعملية الانتخاب وتعزيز المشاركة.

وتناول الحديث عمل اللجان المكلفة بالصناديق الانتخابية وتحديد مواعيد أدائها للقسم وفق المناطق واللقاء بها لشرح مهامهم وعملهم خلال الانتخابات.

حضر الاجتماع امين عام المحافظة رفعت محمد ومدير الشؤون القانونية صوهيب حسن.