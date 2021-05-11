ضبط دقيق تمويني معدّ للتهريب بغرض الاتجار في أحد مخابز مدينة اللاذقية

ضبط فرع الأمن الجنائي باللاذقية بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمية 20 كيساً من الدقيق التمويني بأحد مخابز مدينة اللاذقية معدّة للتهريب والإتجار بالمادة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أنه تم ضبط كمية ٢٠ كيساً (١٠٠٠كغ) دقيق تمويني زيادة عن المخصصات اليومية معدّة للاتجار بها في السوق السوداء و أكد أنّه تمّ تنظيم الضبط اللازم بالمخالف واستكمال التحقيقات معه لدى فرع الأمن الجنائي باللاذقية.

البعث || اللاذقية