طرطوس.. تدشين مقر الشرطة العسكرية الجديد أحيا الأمل في إنجاز حديقة

البعث ميديا – طرطوس- وائل علي

انتهت رحلة الألف ميل بتدشين الموقع الجديد للشرطة العسكرية بطرطوس التي شغل مقرها لسنوات طوال واحد من أهم المربعات التنظيمية – المعروفة بثكنة الشيخ صالح العلي – وسط حي الرمل الأوسط الذي يشهد كثافة سكانية عالية وتجمعات وأسواق ومحال تجارية تحيط به من كل الجهات ما أعاد الأمل بإحياء إنجاز الحديقة الموعودة وفق المخطط التنظيمي للمدينة.

وبمناسبة عيد الشهداء وبرعاية السيد الرئيس بشار الأسد تم تدشين مبنى مقر الشرطة العسكرية لموقع طرطوس الجديد بجانب كراج طرطوس الجديد بحضور اللواء مدير مديرية الشهداء والمفقودين والرفيقان أمين الفرع والمحافظ واللواء قائد الشرطة العسكرية في سورية وقائد شرطة طرطوس وحشد من الضباط وفعاليات حزبية ورسمية وعسكرية وشعبية.

وتصل مساحة الموقع إلى / 7000 / م2 ، ووصلت تكاليف البناء الذي نفذه فرع الإنشاءات العسكرية بحمص إلى 486 مليون ليرة أنفقت من الموازنة المستقلة للمحافظة بإشراف فرع الأشغال العسكرية بطرطوس و مجلس مدينة طرطوس .

وحول مشروع الحديقة الجديد أوضح المهندس مظهر حسن مدير مدينة طرطوس أنه بمجرد تسليم الموقع سنقوم بتشكيل لجان فنية لتوصيف وترسيم الموقع بوضعه الراهن وتحديد مواقع الأبنية ومساحاتها و المرافق والطرقات والأشجار والساحات لوضع تصور عام لشكل الحديقة مستفيدين من كل ما من شأنه أن يخدم الحديقة ، وسيتم فتح وإزالة العوائق من الطرقات والشوارع المحيطة أمام حركة السيارات والعموم ، إلى جانب البحث في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الحديقة بما ينسجم مع مخططها التنظيمي والمعماري لوضعها بالاستثمار في أسرع وقت ممكن لكن كل ذلك متوقف ومرهون على سرعة إخلاء الموقع وإعادته إلى أملاك مجلس المدينة.

كما تم تدشين مكتب الشهداء العسكري في جزء من مبنى المجمع التجاري في حي الغدير الذي نفذه فرع شركة البناء و التعمير بطرطوس بكلفة 147مليون ليرة أنفقت من الموازنة المستقلة للمحافظة بإشراف مديرية الخدمات الفنية.

وتصل مساحته إلى 365 م٢ ويضم قسماً خاصاً بذوي الشهداء وآخر خاص بالجرحى.