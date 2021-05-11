عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك ينوه بعدم تجزئة تصريحات الجمعية أو تشويهها

بعد انتشار مجموعة من التصريحات المريبة والمتناقضة حول جمعية حماية المستهلك أو استخدام منشورات قديمة وتجديدها على بعض الصفحات، توجهنا للأستاذ عامر ديب، عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، للاستفسار حول الموضوع.

ونوه ديب إلى أن أي لقاء يقوم به هو أو أحد الأعضاء في الجميعة، أو منشور على صفحته الشخصية، يمنع اجتزائه من قبل أية صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو وسيلة إعلامية كونهم يتحدثون دائما عن منظومة تتعلق بالأسعار والاقتصاد، وتمتاز بأنها متكاملة ومترابطة.

وأكد على أنه لا يمكن الاجتزاء من التصريحات كونها ستصبح مشوهة وقد تستخدم لغرض مغاير للغاية المرجوة منها، فإما أن تنقل حرفياً وبشكل مهني أو لا تنقل، ولن يسمح بالنقل الجزئي لأن في ذلك إساءة للفهم وخلق للضبابية لدى المواطن، وهذا يخالف مبادئ الشفافية والوضوح بالتواصل مع المواطنين.

وشدد على أن هذا التنويه ليس شخصياً وإنما يشمل جميع الرفاق في جمعية حماية المستهلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين والمنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية والمطبوعات وغيرها من القوانين.

البعث ميديا || دمشق – بشار محي الدين المحمد