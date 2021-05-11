في مجلس دمشق.. لا تسعيرة جديدة للحلويات ومسودة تسعير المواد قيد الإعداد
استأثرت قضايا التموين والأسعار مناقشات مجلس محافظة دمشق، إذ شدد الأعضاء على ضرورة ضبط أسعار المواد الغذائية، ولاسيما الحلويات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، وإجراءات السلامة المتخذة عند تفريغ الصهاريج في محطات الوقود، وضرورة ضبط مكاييل المحطات.
وفي رده على المداخلات بين المهندس عدي الشبلي، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن المديرية حالياً بصدد إعداد مسودة لإعادة تسعير المواد، وخاصة الغذائية، وفق التكاليف الجديدة، أما بالنسبة للحلويات فلم تصدر مديرية التموين حتى تاريخه أي تسعيرة جديدة.
وفيما يخص موضوع الأمان عند تفريغ الصهاريج في محطات الوقود، لفت الشلبي إلى أن التعليمات تلزم أصحاب المحطات بتواجد دورية مشتركة من التموين والشرطة وسادكوب عند تفريغ الصهريج للتأكد من تنفيذ الإجراءات الصحيحة للتفريغ.
من جهته، أوضح مدير فرع دمشق للمحروقات، عبد الحليم ديب، بأن عملية تفريغ الصهاريج تتم وفق أسس معينة ملزمة المحطات بتنفيذها وكل محطة لا تلتزم بها تعتبر مخالفة، مشيراً إلى أن كافة مضخات المحطات هي مرصرصة من قبل مديرية التموين التي تقوم بجولات رقابية للتأكد من عدم نزع الترصيص على المضخة.
وبين أن المديرية قامت بجولات مشتركة مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على المحطات ولم نجد أي تلاعب فيها من حيث وجود دارات كهربائية او مكثفات ضمن المضخة للتلاعب بالعيار.
وبالشأن الصحي، أفاد الدكتور سامر شحرور، مدير صحة دمشق، بأنه رغم انخفاض أرقام الإصابات، مازالت وزارة الصحة بكوادرها الطبية ومشافيها تتخذ حالة الطوارئ.
مشيرا إلى أن مديرية صحة دمشق تعمل حالياً على زيادة عدد الأسرة، وقريباً سيتم افتتاح مشفى دمر الوطني، منوها بأن فيروس كورونا متحول ومتغير ونحن مضطرون للتعايش معه، كونه، حتى تاريخه، لا يوجد دواء له وإنما الحل الوحيد لمواجهته هو الوقاية وأخذ اللقاح، وفي هذا السياق، أكد أن المديرية بدأت بتلقيح الكوادر الطبية كمرحلة أولى ومن ثم المواطنين، من خلال التسجيل في المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة، مشدداً على أن اللقاحات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية هي آمنة وفعالة وتؤخذ على جرعتين.
وقد تمت مناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والنقل والمواصلات والكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية والصناعة، مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية والصحة والدفاع المدني وتلاوة تقرير لجنة الخدمات والمرافق وقد تم الموافقة بالتصويت على التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي بالإجماع.
وفي نهاية الجلسة الختامية للدورة الثالثة رفع المجلس برقية عهد ووفاء للسيد الرئيس بشار الأسد أكدوا من خلالها وقوفهم خلف قيادته الحكيمة مؤكدين أن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني وحق سيادي وأن الشعبَ العربيَّ السوريَّ وحدَه من يملكُ قرارهُ السياديَّ وهو وحدهُ صاحبَ السلطةِ والسيادةِ واختيارِ رئيسِهِ
البعث ميديا || دمشق – علي حسون