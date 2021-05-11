مباحثات بين “الموارد المائية” و”أكساد “

دمشق- البعث ميديا

بحث مع وزير الموارد المائية في الدكتور تمام رعد مع مدير عام منظمة أكساد الدكتور نصر الدين العبيد موضوع التغيرات المناخية والآثار الناجمة عنها، ولاسيما ما يتعلق بظاهرة الجفاف وتراجع الموارد المائية المتاحة، وسبل مواجهة هذه التحديات من خلال التعاون المشترك بين الطرفين.

وقد أشاد الوزير بالدور المهم الذي تقوم به المنظمة بالتعاون مع المنظمات الأخرى في دراسات التغيرات المناخية وآثارها، ولاسيما على الموارد المائية في المنطقة العربية.

كما عبر عن تقديره لقيام أكساد بالعديد من الإجراءات في الجمهورية العربية السورية للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية، والتكيف معها، من خلال تنفيذ /6/ سدات مائية بتمويل ذاتي، والتي أمنت المياه لمئات المزارعين في ظروف شديدة الجفاف، وأدت إلى زيادة كبيرة في إنتاجية المحاصيل الزراعية ، مشيرا إلى دور المركز في تنفيذ /15/ نموذج رياضي شملت كافة الأحواض الجوفية في الجمهورية العربية السورية، وما كان لهذه النماذج من دورٍ مهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على المياه الجوفية من الضخ الجائر، وتحديد المناطق الواعدة لاستثمارها.

من جانبه أكد الدكتور العبيد على استعداد المركز العربي لوضع خبرات أكساد الفنية والبحثية والتطبيقية لمساعدة ودعم قطاع الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية، بما يخدم تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي، وخاصة أن أكساد منذ تأسيسه رفع شعار الأمن المائي رديف استراتيجي للأمن الغذائي العربي، مبدياً استعداد المنظمة الدائم لتقديم كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق تنمية زراعية مائية مستدامة في سورية، خاصة وفي جميع الدول العربية عامة.

واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على أهمية توقيع اتفاقية تعاون إطارية بهدف التوسع في برامج التدريب، وبناء القدرات للكوادر الفنية لدى الوزارة في المجالات المختلفة، كما أكد الطرفان على ضرورة الاستفادة القصوى من النماذج الرياضية المائية الجوفية التي أعدها أكساد سابقاً من خلال تدريب الكوادر الفنية الشابة على استخدام هذه النماذج وتطويرها.