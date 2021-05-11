مزارعو السويداء يشكون همومهم لمكتب الفلاحين الفرعي

ناقش مكتب الفلاحين الفرعي واقع المحاصيل الحقلية ومعاناة المزارعين والصعوبات التي تعترض العمل

وخلال اجتماع عقد في قيادة الفرع ضم الجمعيات الفلاحية المنتجة ضمن قطاع رابطة السويداء الفلاحية، بين الحضور معاناة الفلاحين والمتمثلة ارتفاع تكاليف وسائل الإنتاج وأثر حشرة السونة ومكافحتها وبعض الأضرار التي خلفها الجراد أثناء مروره، وارتفاع أسعار الحصادات والنقل وقلة الأمطار التي اثرت على الإنتاج وضرورة تقديم التسهيلات أثناء تسليم الإنتاج لمكتب الحبوب وفرع إكثار البذار وخاصة فيما يتعلق بالتجريم وتشميل الحرائق بصندوق الجفاف .

الرفيق إحسان أبو حجيلي، عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الفلاحين، أكد أن القيادة تولي الاهتمام الكبير للقطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الحقلية لأنها أساس صمود الوطن وتسعى لتأمين وسائل الإنتاج بأي طريقة وحسب الإمكانيات والفلاح الذي بقي متجذرا بأرضه رغم كل الظروف يستحق منا كل الرعاية والاهتمام وتذليل كل الصعوبات أمامه ليتسنى له المزيد من العطاء.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك