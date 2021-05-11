مناقشة صعوبات تطبيق القانون الضريبي الجديد

استعرض رؤساء الوحدات الإدارية في السويداء الصعوبات التي تواجه تطبيق قانون البيوع العقارية وأهمها قلة عدد المحاسبين.

وبين رؤساء الوحدات، خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة، اليوم، أن الصعوبات التي تعترض العمل تتلخص في قلة موظفي المحاسبة في الوحدات الادارية حيث المحاسب الواحد مكلف بالعمل بأكثر من وحدة إدارية، والعمل على استخراج طابع عقاري بدل من الرسوم لطلبات القيد العقاري والمخطط المساحي والبيان المساحي لتخفيف العبء عن المواطنين، وطالبوا بتكليف موظف لتسليم الأموال للمصرف المركزي.

بدوره محافظ السويداء، همام صادق دبيات، قدم شرحا لآليات تنفيذ القانون الجديد (رقم 17 للعام 2021) الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استنادا إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً،وذلك بحضور نائب المحافظ وائل جربوع والأمين العام للمحافظة وسيم عزالدين ومدير المالية أكرم فرج.

المحافظ أكد على ضرورة تنظيم العمل من أجل تحقيق الضريبة المالية العادلة مبيناً أنه يجب العمل على تنظيم لقاءات مع المواطنين لشرح مفاصل هذا القانون وأهميته في تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك