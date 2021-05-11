البعث ميديا || حمص – صديق محمد:

دعا محافظ حمص بسام بارسيك خلال اجتماعه مع مدراء المصارف العامة بحمص إلى ضرورة إيجاد حلول وآليات تخفف مشاهد الازدحام على الصرافات ووضع رؤية من كافة المصارف خاصة من ناحية التشغيل الدائم للصرافات وتأمين كل ما يلزم لذلك بالتنسيق مع الإدارات والوزارات المعنية.

ووجه بارسيك بالعمل على وضع تصور خلال الأيام القادمة يتضمن كل المشاكل التي تعاني منها الصرافات والصعوبات التي تواجهعمل المصارف إضافة لاقتراح الحلول لذلك ليكون الجميع شريك بتخفيف الأعباء على المواطن.

بالقابل قدم مدراء المصارف العامة خلال اللقاء لمحة عن بعض المشاكل التي تؤثر على عمل الصرافات بحمص وصيانتها خاصة من ناحية صعوبة تأمين قطع الصيانة نتيجة الحصار الاقتصادي إضافة للاضرار التي تعرضت لها الكثير من الصرافات وخرجت من الخدمة خلال سنوات الحرب.