الجو صحو والحرارة أعلى من معدلاتها

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3-7 درجات مئوية في معظم المناطق، فيما تكون حول معدلاتها في المنطقة الساحلية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.