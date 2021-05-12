الهند تسجل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة في يوم واحد

في بيانات رسمية، أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الـ 250 ألفاً منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الصحة قولها إن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بالوباء منذ بداية تفشيه إلى 254 ألفاً و197 حالة مشيرة إلى أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع كذلك بنحو 350 ألفاً ليصل العدد الإجمالي للإصابات به إلى 23.3 مليوناً.

ويعتقد العديد من الخبراء أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند أكبر من تلك الأرقام بكثير.