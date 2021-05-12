شوارع المزة 86 بلا صيانة و”البلدية” تنتظر المحروقات

دمشق – وفاء سلمان

تزداد معاناة أهالي حي المزة 86 /مدرسة – خزان/ بسبب سوء الخدمات وأهمها الشوارع حيث باتت معاناتهم واضحة أمام القاصي والداني وتتجلى بكثرة الحفر الموجودة في أغلب الطرق الفرعية ما يؤدي إلى مشاكل كثيرة كما أوضح بعض الأهالي من خلال حديثهم لـ “البعث ميديا” عن معاناتهم اليومية بسبب سوء خدمة الطرق وأبدوا استياءهم من معاملة أصحاب التكاسي فمنهم لا يرضى بإيصالهم إلى الأحياء المذكورة وبعضهم الآخر يتقاضى أجرة مرتفعة.

وطالب الأهالي بالقيام بإصلاح بعض الطرقات وصيانتها واتخاذ الإجراءات اللازمة خصوصاً أن هذه المنطقة أصبحت ذات كثافة سكانية كبيرة آملين بحل هذه المشكلة للحد أو التخفيف من معاناتهم.

“البعث ميديا ” تواصلت ” مع المهندس حسين صالح من دائرة خدمات المزة الذي أوضح أن هناك خططاً خدمية قادمة لأكثر من 400 ألف متر مربع في المنطقة, والتأخير سببه عدم توفر المازوت وتوقف بعض الخدمات المرتبطة بمعدات التعبيد حالياُ.

مؤكداً أنه فور توفر مادة المازوت سيجري تعبيد كافة الشوارع وصيانة الحفر بجميع الطرق الفرعية.