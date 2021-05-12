مظاهرة للجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة تندد باعتداءات الاحتلال

نظم الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية مظاهرة حاشدة تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرة التي جابت شوارع مدينتي نيويورك وواشنطن رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا شعارات تندد بمحاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح قسرياً عن منازلهم وبانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة للمسجد الأقصى مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.