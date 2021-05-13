الجيش اليمني يستهدف مجدداً مواقع عسكرية وحيوية سعودية

شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر اليوم هجوماً استهدف مواقع عسكرية وحيوية في العمق السعودي محققاً إصابات دقيقة.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان أوردته وكالة سبأ: العملية الهجومية التي استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافاً حساسة في مدينة نجران تم تنفيذها بسبعة صواريخ بالستية نوع بدر وسعير وخمس طائرات مسيرة نوع “قاصف كي تو” محققة إصابات مباشرة.

ولفت سريع إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

يذكر أن سلاح الجو اليمني المسير نفذ مؤخراً عدة عمليات هجومية استهدف من خلالها شركة أرامكو ومطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وحقق فيها إصابات دقيقة.