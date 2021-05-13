” العيد معكم أحلى” مبادرة شبيبية في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – يزن أطلي

أطلقت رابطة الشهيد عماد الدين ديب لاتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية مبادرة ( العيد معكم أحلى ) آخر أيام شهر رمضان المبارك بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد رسمت البسمة على وجوه الأطفال خلال تهنئتهم بالعيد وتقديم لهم بالون ملون عندما كانت جولتهم مع الأهالي في أخر يوم من شهر رمضان.

تركت بصمة إيجابيّة لدى أبناء المدينة الذين حيث حقَّقت المبادرة تفاعلا مع المجتمع من الكبار قبل الصغار وبالرغم من بساطتها المتطوعون زرعوا البسمة على وجوه الأطفال .

و ذكرت الرفيقة روعة خليل أمين الرابطة التي عبّرت عن سعادتها بهذا العمل الذي يقوم به المتطوّعون وهذه البصمة الإيجابية على وجوه الأطفال .

المتطوعان محمد بكسراوي وأحمد بيرقدار عبرا عن سعادتهما بالمشاركة في هذه المبادرة التي كان لها أثر إيجابي على أنفسهم قبل الأطفال

الرفيقة فرح عابدين رئيس لجنة العمل التطوعي والبيئة أكدت أن هذه المبادرات ضمت خطة الرابطة لسنوات عديدة على التوالي لنتشارك والأهالي فرحة العيد في هذه الظروف .