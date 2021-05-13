انهيارات متكررة في أحياء دمشق القديمة

اقتصرت أضرار انهيار جزئي في منزل قديم اليوم بحي الميدان في دمشق على الماديات دون وقوع إصابات.

وذكر مصدر من فوج إطفاء دمشق أن منزلاً قديماً مهجوراً مبنياً من الطين والخشب مكوناً من طابقين في حي الحقلة بمنطقة الميدان انهار منه جداران دون وقوع إصابات.

وفي السادس من أيار الجاري حدث انهيار جزئي بمنزل قديم مهجور في حي القشلة بدمشق ملحقاً أضراراً مادية بسيارتين.

وأرجع رئيس دائرة خدمات الميدان سبب الانهيار إلى “قِدم المنزل كونه مبني من اللبن والطين.”

يذكر أنه خلال الشهر 12 من عام 2020 حدث انهيار طابق ثاني ضمن منزل عربي قديم في السويقة بجانب جامع البريدي، حيث تم حينها انقاذ تسعة أشخاص، واقتصرت الأضرار على الماديات.