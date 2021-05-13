بمناسبة أعياد الفطر و الشهداء تكريم عدد من أسر الشهداء الأطباء في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

بمناسبة عيد الفطر السعيد و إحياء لذكرى عيد الشهداء أقام فرع نقابة الأطباء في اللاذقية لقاءً تكريمياً لعدد من أسر و ذوي الشهداء الأطباء و ذلك في مقر فرع الحزب في اللاذقية بحضور الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب حضر و الرفيق الدكتور نقولا مرطيشو عضو قيادة الفرع رئيس مكتب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والدكتور منذر بغداد رئيس مجلس فرع نقابة الأطباء وأعضاء مجلس فرع النقابة حيث أكد الرفيق أمين الفرع أن الأطباء هم الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري في الميدان والقدوة الذين تفخر بهم سورية وأبناؤها و أنّ تضحيات الشهداء ودماءهم الذكية هي التي صنعت النصر ورسمت مستقبل سورية المتجددة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ولفت أن دماء الشهداء لا يعادلها شيء ما يتوجب علينا أن نكون أوفياء لدمائهم الطاهرة ولهذا الوطن .

من جهته نقيب أطباء اللاذقية الدكتور منذر بغداد أوضح أن التكريم مبادرة من فرع النقابة بمناسبة عيدي الفطر و الشهداء و عربون وفاء و إجلال لأرواح الشهداء الأبرار في رحاب عيد الشهادة و الشهداء و بالتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد.

حضر التكريم الرفيق الدكتور نقولا مرطيشو عضو قيادة الفرع رئيس مكتب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والدكتور منذر بغداد رئيس مجلس فرع نقابة الأطباء وأعضاء مجلس النقابة .