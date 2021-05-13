جنرالات أميركية سابقة يشككون في صحة بايدن العقلية

وقع أكثر من 120 جنرالاً وأدميرالاً أميركياً متقاعداً رسالة مفتوحة إلى الرئيس جو بايدن يشككون فيها بقواه العقلية وبأهليته لتولي منصب الرئاسة ويؤكدون حدوث عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي.

وجاء في الرسالة التي وقعها ضباط ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم “ضباط العلم من أجل أميركا” وأوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقتطفات منها.. “الوضع العقلي والجسدي للقائد العام للقوات المسلحة الأميركية لا يمكن تجاهله.. عليه أن يكون قادراً وبسرعة على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالأمن القومي على مدار اليوم”.

وأشار الضباط في رسالتهم إلى مطالبة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالحصول على ضمانات بشأن الشيفرة النووية بعد أيام من إحداث اقتحام الكونغرس وقالوا “إن التحقيقات التي أجرتها القيادة الديمقراطية بشأن الشيفرة النووية ترسل إشارة خطيرة إلى الخصوم المسلحين نوويا وتثير تساؤلات بشأن من يمسك بزمام المسؤولية في البلاد.. يجب أن نمتلك دائماً سلسلة قيادة غير قابلة للتشكيك بقراراتها”.

وقال الميجر جنرال جو أربوكل الذي نظم هذه المبادرة لموقع بوليتيكو “إن الجنرالات والأدميرالات المتقاعدين لا يتدخلون عادة في الأمور السياسية إلا أن الوضع الذي نواجهه اليوم خطير وفي حال بقينا صامتين سنكون كمن يهمل واجبه تجاه البلاد”.