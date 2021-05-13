فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك مع أطفال الميتم الاسلامي

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

أقام الميتم الاسلامي بحمص التابع للجمعية الخيرية (عون ) يوماً ترفيهياً لأطفال الميتم الاسلامي بأول أيام عيد الفطر المبارك بمشاركة محافظ حمص بسام بارسيك .

وهنأ محافظ حمص الأطفال بقدوم عيد الفطر المبارك معتبراً أن صور العيد تتجسد في فرحة الأطفال والقدرة على رسم الابتسامة على وجهوههم ،مؤكداً أن الاهتمام بالأيتام وذوي الشهداء والجرحى وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة مسؤولية مشتركة من المؤسسات الحكومية والفعاليات الأهلية لأنهم قدموا الكثير لسورية وانتصارها، مشيداً بجهود كوادر الميتم والجمعية من إداريين ومشرفين لدورهم الإنساني الكبير في رعاية الأطفال وتقويتهم ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل أفضل .