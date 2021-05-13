ميلان يسحق تورينو بسباعية نظيفة

حقق فريق ميلان فوزاً ساحقاً على مضيفه المتعثر تورينو 7- صفر في الدوري الإيطالي اليوم وتقدم خطوة من عودته لدوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك ميلان في أبرز بطولة أوروبية للأندية منذ 2014 لكن انتصاره الكاسح في تورينو حافظ على بقائه في المركز الثالث في الترتيب متقدماً بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الخامس قبل جولتين على النهاية.

افتتح ثيو هيرنانديز التسجيل مبكراً قبل أن يضاعف فرانك كيسي النتيجة من علامة الجزاء في الشوط الأول.

وبعد الاستراحة أحرز إبراهيم دياز هدفاً جميلاً قبل أن يسجل ريبيتش في الدقيقة 67.

وسجل المهاجم الكرواتي هدفين متتاليين ليمنح ميلان انتصاراً مريحاً، في مباراة كان من المتوقع أن تكون صعبة في ظل صراع تورينو من أجل البقاء.

ويتساوى ميلان في رصيد النقاط مع أتلانتا صاحب المركز الثاني الذي فاز أيضاً اليوم ولكل منهما 75 نقطة قبل أن يلتقي الفريقان معا في الجولة الأخيرة.

ويتقدم تورينو بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط، وله مباراة مؤجلة.