هيئة الاستثمار.. مشروع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية

دف دعم القطاع الزراعي وتلبية الاحتياجات المحلية للإخوة الفلاحين وتوفير المزيد من فرص العمل، وافقت هيئة الاستثمار السورية، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، على تشميل مشروع تصنيع الأسمدة الفوسفاتية المحببة بكافة أنواعها (لأحادية والثلاثية والمركبة).

وبحسب ما اوضحت الهيئة يستفيد المشروع من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، بالإضافة للتسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والجهات العامة.

ولفتت الهيئة الى أن المشروع سيقام في المدينة الصناعية بحسياء بمحافظة حمص، بتكلفة تقديرية 127 مليار ليرة سورية، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 620 ألف طن سنوياً، وسيؤمن حوالي 243 فرصة عمل.

والجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار السورية قامت خلال الفترة الماضية بتشميل عدد من المشاريع الهامة لمستثمرين محليين بهدف إقامة صناعات محلية تنتج مستلزمات قطاع الزراعة وتخفض من فاتورة الاستيراد أبرزها (انتاج وطحن الكبريت الزراعي- صناعة الأسمدة الزيوليتية والاعلاف ……).