المباشرة بضخ المياه للري من نبع السن لتلبية احتياجات المزارعين

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

تنفيذاً لخطة الري و بهدف تلبية احتياجات المزارعين باشرت مديرية الموارد المائية في اللاذقية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ضخ المياه من نبع السن بغزارة ٢.٤م/ثا إيذانا بتوفير مياه الري للأخوة المزارعين.

و في هذا السياق ذكر مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر أن ضخ المياه يتم على قناة المنسوب ٥٠ و المنسوب ٢٦ والفروع من الاقنية المذكورة، إضافة الى تغذية شبكات ٣٠٠٠ هكتار المضغوطه في عرب الملك.