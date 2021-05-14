باريس سان جيرمان يجهز عرضاً مغرياً لراموس

كشف تقرير إسباني اليوم أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يجهز عرضا مغريا لإقناع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الاسباني للانتقال إلى حديقة الأمراء.

ووفق برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني فإن راموس سينتظر حتى النهاية لمحاولة البقاء داخل جدران ريال مدريد مشيرا إلى أن الدولي الاسباني على اتصال بـ فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بشأن عرض التجديد.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد.

يذكر أن راموس يعاني إصابة ومن المتوقع غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.