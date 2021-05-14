رسمياً.. زيدان يحسم قراره حول البقاء في ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، موقف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، من الاستمرار مع الميرنجي في الموسم المقبل.

ويمتد عقد زيدان مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل، لكن اسمه ارتبط بمغادرة الفريق عقب توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن زيدان استقر على مغادرة ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري، والذي سينتهي بنهاية مباريات الفريق الليجا خلال أقل من أسبوعين.

وينافس ريال مدريد، بقوة على لقب الليجا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، قبل جولتين من النهاية.

وأوضح التقرير، أن زيدان قرر مغادرة ريال مدريد سواء نجح في قيادة الفريق للحفاظ على لقب الليجا أم لا.

ويتمنى زيدان، ترك ريال مدريد وهو بطلًا لليجا، ليكون خير وداع للنادي والجماهير قبل رحيل