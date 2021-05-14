في يوم العيد.. أبناء السويداء يؤكدون على المشاركة في الانتخابات

البعث ميديا || السويداء _ رفعت الديك

أدى الرفاق في قيادة الحزب والدولة صلاة عيد الفطر السعيد في الجامع الكبير بمدينة السويداء يرافقهما المحامي العام وقائد الشرطة ونائب المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من مديري المؤسسات الرسمية وجمع غفير من المصلين.

خطيب العيد مدير أوقاف السويداء الشيخ نجدو العلي تحدث في خطبته في ثلاثة محاور أساسية تضمن المحور الأول صدق المقاصد وخطورة التناقض بين الشرع وبينها والتي تؤدي بصاحبها إلى الانزلاق إلى النفاق وتشويه المقاصد الحقيقية للشرع.

وتحدث العلي في المحور الثاني عما يجري في القدس المحتلة أولى القبلتين وثالث الحرمين من اعتداء قطعان الصهاينة على المقدسيين والمسجد الأقصى محملاً العرب المطبعين مسؤولية ما يحدث بصمتهم وتخاذلهم.

كما أكد العلي في المحور الثالث على أهمية االمشاركة في الانتخابات الرئاسية كتكليف وطني وشرعي وواجب ومسؤولية للوصول بالوطن الغالي إلى بر الأمان.

وختم العلي خطبته بالدعاء بزوال الغيمة السوداء التي تخيم على سورية الحبيبة والنصر المؤزر للجيش العربي السوري بقيادة وحكمة سيد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

وزار الرفيقان امين فرع الحزب فوزات شقير و محافظ السويداء همام صادق دبيات وصحبهما عدد من شيوخ ورجال الدين في المحافظة مقدمين التهنئة بالعيد معربين عن الأمنيات الطيبة لأهالي المحافظة وأن تبقى الأعياد مواسم تلاقٍ وفرح ووئام.

وتناولت الاحاديث أثناء الزيارات صورة المحافظة المشرقة والتي كان أهلها على الدوام وعبر تاريخها صفاً واحداً في وجه الغزاة والطامعين وفي ركب الوطن وحمايته والذود عنه، كما حملت الدعاء بعودة العيد وقد خرج الوطن من محنته معافاً منتصراً ومنارة للإيمان والعلم والوطنية.