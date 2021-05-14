“العوامل الخارجية والداخلية في الحرب على سورية” في ثقافي مردك بالسويداء

البعث ميديا || السويداء _ رفعت الديك

إجابات هامة قدمها الرفيق المهندس أنور الحسنية رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي خلال محاضرة له في المحطة الثقاقية في مردك بعنوان ” العلاقة الجدلية بين العوامل الخارجية والداخلية في الحرب على سورية”لمجموعة تساؤلات طرحها المشاركون في المحاظرة.

وبين الرفيق الحسنية ان العوامل الداخلية للحرب تتمثل في ظهور ضعف لدى البعض في المناعة الوطنية وعدم التميز بين الوطن والدولة والحكومة ووجود هيكلية وبنية منظمة من مجموعات إعلام و مجموعات تزوير و مجموعات شهود عيان وغيرها.

أما العوامل الخارجية فتتمثل حسب الرفيق عضو قيادة الفرع في الخط السياسي لسورية وحرصها على سيادتها واستقلالها ومواقفها الوطنية والقومية وموقف سورية في الصراع العربي الصهيوني وكذلك الدور السوري بالنيابة عن الأمة العربية بالتصدي لمشروع التمدد العثماني.

وختم الرفيق الحسنية حديثه بطرح العديد من المهام للمواجهة والمتمثلة بما يلي بالاستمرار في مكافحة الإرهاب ومواجهة الاحتلال وطرده وكسر الحصار وتحريك عجلة الاقتصاد و محاربة الفساد وتعميق الوعي الوطني لأن الاستهداف الأساسي للوعي.

حضر المحاضرة الرفاق أميل مكارم أمين شعبة شهبا وصلاح العلي عضو قيادة الشعبة وعدد من أهالي وفعاليات القرية .