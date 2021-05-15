إجراءات وتدابير مكثّفة لمواجهة موجة الجفاف في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

استعداداً لموجة الجفاف القادمة وبتوجيه من محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم تمّ تشكيل خلية أزمة لإدارة الموارد المائية خلال فترة الصيف على مستوى محافظة اللاذقية التي شهدت هذا العام هطولات مطرية ضعيفة انعكس سلباً على معدل التغذية المائية للسدود مما سينتج عنه شح بالمياه خلال موسم الصيف القادم.

ونظراً لدخول الحمضيات في بداية العَقد والحاجة الماسة للري في هذه المرحلة الحرجة التي تحدد كمية الإنتاج لاحقاً فقد قررت خلية الأزمة البدء بإعطاء دورات الري على النحو التالي:

نهر السن: تمّ فتح قنوات الري بتاريخ 9/5/2021 في مناسيب 26 + 50 وشبكات 3000 هكتار وبتاريخ 11/5/2021 للمنسوب 80 و في سدّ الثورة: سيتم إعطاء الدورة الأولى بتاريخ 15/5/2021 لمدّة 15 يوم أما في سد بللوران فسيتم فتح الري بتاريخ 15/5/2021 لمدّة 10 – 12 يوم.

وبالنسبة لسد 16 تشرين سيتم إعطاء الدورة الأولى بتاريخ 16/5/2021 لمدّة 20 يوم أما سد السفرقية (سد صلاح الدين) فسيتم إعطاء الدورة الأولى بتاريخ 17/5/2021 لمدّة 10 أيام.

علماً أنّه تمّ وضع بواكر تابعة لعدّة مديريات تحت تصرّف خلية الأزمة مهمتها حفر البرك المائية الترابية في أسرّة الأنهار وأراضي الأخوة الفلاحين وفق المحاور التالية محور زغرين بللوران: تمّ وضع باكر جنزير عائد للمؤسسة العامة للجيولوجيا محور نهر السفرقية: باكر جنزير عائد لمديرية زراعة اللاذقية + باكر جنزير عائد للمؤسسة العامة لمياه الشرب و محور جبلة: باكر جنزير عائد للشركة العامة للطرق والجسور + باكر عائد لمشروع استصلاح الأراضي.

علماً أنّه تمّ الانتهاء من الحفر على محور السرسكية والبدء بمحور زغرين وبدء الحفر أيضاً على محور السفرقية