الوحدة السوري يسافر للمشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي

أكد نادي الوحدة، أن بعثة الفريق توجهت إلى البحرين مساء اليوم السبت، للمشاركة في منافسات المجموعة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتضم المجموعة، فريقي الأنصار اللبناني والحد البحريني.

وكشف الوحدة أن طائرة خاصة ستنقل الفريق لبيروت ومنها لدبي، قبل الوصول للمنامة، التي تستضيف المباريات بدءا من الجمعة المقبل.

وكان الوحدة قد عزز صفوفه بـ6 صفقات محلية جديدة، بضم أحمد أشقر ومحمود البحر وعبد القادر عدي وعلي رمضان وخالد مبيض.

وتعاقد الأنصار اللبناني مع الثلاثي محمد الواكد وعز الدين عوض وعمرو جنيات.